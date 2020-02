Eerste amateur: Deinze bibbert tegen rode lantaarn, maar kan titel al ruiken - Lierse Kempenzonen doet gouden zaak en RWDM speelt gelijk

In de eerste amateurklasse heeft leider Deinze zaterdagavond met 3-2 gewonnen van Sint-Eloois-Winkel. De West-Vlamingen staan allerlaatste.

Deinze kwam na achttien minuten op achterstand. Tien minuten later trof het de paal, maar op het half uur was het wél raak. Lennart Mertens scoorde. 1-1 was de ruststand.

Op het uur scoorde diezelfde Mertens van op elf meter en een kwartier voor tijd vervolledigde hij zijn hattrick. Vijf minuten scoorden ook de bezoekers van op de stip, maar verder dan 3-2 kwam Sint-Eloois-Winkel niet meer.

Eerste achtervolger Thes Sport verloor dan weer met het kleinste verschil van Lierse Kempenzonen, dat voorlaatste stond. Deinze vergroot zo de voorsprong tot zeventien punten met nog zeven speeldagen te gaan.

Lierse wipt zo over Tubeke en deelt plek dertien met Visé, dat zondag nog tegen Heist speelt.

Verder speelde RWDM 3-3 gelijk tegen Rupel Boom, Patro Eisden kwam niet verder dan 1-1 tegen La Louvière Centre.