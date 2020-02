Solskjaer glundert na demonstratie tegen Club Brugge en spreekt over opvallende afwezige

Manchester United haalde het uiteindelijk heel erg vlot van Club Brugge: 5-0. "Dit was een van onze betere helften dit seizoen", vond ook coach Ole Gunnar Solskjaer.

"Ik ben blij met het spel dat we hebben geleverd", aldus de coach van de Mancunians na de 5-0 zege tegen Club Brugge. "We worden steeds beter en dit was een van de betere helften dit seizoen."

"Ons zelfvertrouwen groeide door de vroege voorsprong en de man meer, Bruno Fernandes was bepalend bij alle doelpunten. Hij is een geboren aanvaller die de bal goed kan bijhouden."

Martial?

De coach had het verder nog over Martial, die vreemd genoeg afwezig was tegen blauw-zwart: "Hij verliet de training woensdag en had te veel last van de knie."