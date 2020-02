Standard weet waar het heengaat voor play-off 1

Standard gaat zich voor de start van play-off 1 extra klaarmaken met een extra voorbereiding. Daarbij lag ook een stage in Spanje op tafel.

Uiteindelijk is echter beslist om toch niet naar Spanje te trekken, weet alvast Le Soir te melden. Sterker nog: de voorbereiding blijft in egien land.

Geen Spanje

Een tripje naar Marbella stond nochtans op het programma, maar door het drukke verkeer in de interlandbreak is verkozen om in België te blijven.

De Rouches zullen dus de play-offs voorbereiden dicht bij huis en zich zo proberen klaar te stomen voor de laatste tien wedstrijden van het seizoen.