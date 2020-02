Tom Pietermaat opgelucht na winst tweede periode: "Blij dat we laatste wedstrijd niet meer nodig hebben"

Beerschot is periodekampioen. De ploeg van Losada won deze avond met 0-2 van Sporting Lokeren na een nogal onrustige wedstrijd. Bij Lokeren zaten ze in zak en as, maar bij Beerschot vierden ze uiteraard feest.

Het werd een speciale wedstrijd. Beerschot kwam al vroeg op voorsprong via Frans, maar daarna werd Sporting Lokeren wel de betere ploeg. In de tweede helft kregen we door twee vroege rode kaarten een heel ander beeld. Beerschot won uiteindelijk met 0-2 en dus spelen ze de promotiefinale tegen OHL.

Tom Pietermaat was zeer gelukkig na de wedstrijd. "We hebben al betere wedstrijden gespeeld dit seizoen, maar we zetten nu wel een knappe reeks neer. Ik ben blij dat we de laatste wedstrijd niet meer nodig hebben", vertelde de middenvelder van Beerschot bij Sporza.