🎥 Zeven goals in Cagliari-Roma, maar geen zege voor Nainggolan tegen zijn ex-club

In de Serie A werd de helft van de wedstrijden uitgesteld door het coronavirus. Toch konden we bijna evenveel doelpunten noteren als op een normale speeldag.

Een paar uur na de 2-7 overwinning van Atalanta op het veld van Lecce legde AS Roma Cagliari over de knie met 3-4. 16 doelpunten op twee matchen dus. Door de uitzege blijven de Romeinen in het spoor van Atalanta, dat een bonus van drie punten heeft, maar ook een match minder gespeeld.

Radja Nainggolan maakte het zijn ex-ploeg nog erg moeilijk, maar een late gelijkmaker na de 3-4 van João Pedro in minuut 89 zat er niet meer in. Onze landgenoot stond 90 minuten tussen de lijnen.

01/03/2020 15:00 Lecce - Atalanta 2-7 01/03/2020 18:00 Cagliari - AS Roma 3-4