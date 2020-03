Voorzitter Rummenigge veroordeelt eigen fans: "Ik schaam me, ze hebben Bayern in diskrediet gebracht"

De actie van de eigen fans is zwaar in het verkeerde keelgat geschoten bij het bestuur van Bayern München. Zaterdag kwamen die met beledigende spandoeken richting Hoffenheim-voorzitter Dietmar Hopp op het toneel. Karl-Heinz Rummenigge spreekt van "een schande".

De spelers lieten al merken wat ze ervan vonden en nu ook Rummenigge. "Ik schaam me diep voor deze chaos", aldus de voorzitter op de clubwebsite. "Het moment is gekomen waarop het hele Duitse voetbal moet opstaan tegen dit soort acties. Dit is het lelijke gezicht van het voetbal.

"Het spijt me echt voor hem", vervolgde Rummenigge. "Hij is een erg fijn persoon en hij heeft ervoor gezorgd dat niet alleen het voetbal, maar alle sport in deze regio een boost heeft gekregen. Ik wil mijn excuses aan hem aanbieden, maar voor wat er in het uitvak is gebeurd, zijn excuses eigenlijk niet voldoende. We moeten de verantwoordelijken vinden. Zij hebben Bayern in diskrediet gebracht."