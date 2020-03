Cruciale pion Beerschot fit voor finale tegen OHL? "Denk het wel"

Beerschot moest in Lokeren Raphael Holzhauser missen. De Oostenrijkse assistenkoning van de Ratten hoopt er wel bij te zijn in de finalewedstrijden tegen OH Leuven.

Holzhauser gaf in de opwarming vrijdag te kennen dat het niet ging. "Ik voelde me niet 100% voor de match", zei hij bij Proximus. "Ik had wat last van mijn kuit en besliste dan ook om niet te spelen. Ik was natuurlijk heel teleurgesteld, maar ik ben wel blij dat mijn teammaats de periodetitel over de streep hebben kunnen trekken." Holzhauser zal zich deze week klaarstomen voor de eerste finalewedstrijd zondag. "Ik denk dat het wel met mij zal zijn. We zullen de onderzoeken moeten afwachten, maar ik ben wel optimistisch dat ik er gewoon bij zal zijn."