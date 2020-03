En nu Eupen? "We zijn professioneel genoeg om ons op te laden"

Eupen is sinds gisteren zeker van een verlengd verblijf in 1A na de zege tegen Moeskroen. En nu dus de resterende matchen op het gemakje afwerken. Want veel ambitie voor play-off 2 hebben ze in de Oostkantons niet.

Danijel Milicevic is toch blij met de zekerheid. "Na de overwinning tegen Cercle hadden we 15 punten voorsprong op hen, maar daarna hebben ze 3 keer op rij gewonnen. Het waren vooral de ploegen onder ons die vochten voor het behoud. Bij ons was het wat rustiger en vandaag konden we ons ook verzekeren van dat behoud", knikte hij. En nu? Alles kan en alles mag... "We zijn professioneel genoeg om ons op te laden voor de 2 wedstrijden die komen en we zullen er alles aan doen om het seizoen goed af te sluiten en wie weet nog een plaatsje te winnen. En daarna komt play-off II. Dat zijn heel erg speciale wedstrijden en daarvoor zullen we ons ook opladen."

