Klopp is een heel goeie verliezer: "Je moet er als een man mee omgaan"

Liverpool is na 44 wedstrijden nog eens verslagen. Daarmee komt ook de run om het ongeslagen seizoen van Arsenal te kloppen tot een einde. Uitgerekend door Watford, dat voor het duel nog in de degradatiezone zat. Jürgen Klopp ging er echter als een goeie verliezer mee om.

Klopp zocht geen excuses. "We speelden ook tegen een goede, georganiseerd spelende tegenstander. Dat moet je accepteren, het is niet zo makkelijk, maar het is ook het bewijs dat we niet goed genoeg waren. Het is altijd moeilijk, maar we moeten ermee om zien te gaan”, zei hij op zijn persconferentie.

“Zelfs toen we 3-0 achter stonden hebben we het nog geprobeerd, er waren geen rare situaties waarbij iemand gefrustreerd raakte en probeerde om een tegenstander te schoppen. Als je wint is dat goed en als je verliest, moet je proberen het op de juiste manier te doen door er als een man mee om te gaan."