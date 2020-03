PSV is er zaterdag niet in geslaagd te winnen van Feyenoord. In Eindhoven werd het 1-1.

Eric Botteghin bracht Feyenoord na een half uur op voorsprong, Cody Gakpo maakte vroeg in de tweede helft gelijk. Meteen ook de eindstand. Beide teams doen zo een slechte zaak in de titelstrijd. Ajax is de lachende derde.