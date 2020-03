Feest bij de Vereniging! De opmerkelijke cijfers achter de indrukwekkende remonte van Cercle Brugge

De twee beste ploegen van het moment staan zaterdag tegenover elkaar en doen dat in hun eigen stadion. Club Brugge pakte 13 op 15 in zijn laatste vijf matchen, de groen-zwarte buur een puntje minder. Vooral bij de Vereniging is dat opmerkelijk.

Cercle Brugge heeft bijna heel het seizoen de rode lantaarn in handen gehad. De laatste weken heeft het die op bijna miraculeuze wijze doorgegeven aan Waasland-Beveren. De Vereniging pakte in zijn laatste vier matchen meer punten (12) dan in de 24 matchen ervoor (11).

Het totaal staat nu op 23, drie stuks meer dan Waasland-Beveren. Ook bij een gelijk aantal punten is Cercle gered, want het heeft een match meer gewonnen. Een andere opvallende statistiek zijn de clean sheets. Drie in de laatste drie matchen. In de 25 voorgaande matchen werd er een keer de nul gehouden, in de 2-0 tegen Zulte Waregem. Het behoud is bijna een feit!