Eerstejaarshoofdtrainer, maar kan Losada wat Vreven en Brys niet konden? Een profiel van de gedreven Argentijn

Beerschot zit in de finale van 1B. "Tot spijt van wie het benijdt", voegde er Hernan Losada in andere bewoordingen fijntjes aan toe. De nieuwbakken trainer van de Ratten heeft zijn eigen filosofie en kent het klappen van de zweep.

Nog niet zo lang geleden - net voor hij assistent werd bij Beerschot - was Hernan Losada analist voor onze site. Hij ging met ons mee naar het WK in Rusland en daar volgden soms lange gesprekken over hoe hij voetbal zag. "Flankspelers die van kant wisselen, overlapping van de backs, infiltrerende middenvelders...", zijn zo de stokpaardjes van de Argentijn.

Adept van veel bewegingsvoetbal

Losada ziet graag voetbal met veel beweging om het de tegenstander lastig te maken. Hij houdt meer van een mooi opgezette actie dan van een individuele bevlieging, al kan hij daar natuurlijk ook van genieten als rasechte bewonderaar van Diego Maradona en Lionel Messi. Maar een vedette kan voor hem enkel uitblinken in een goed collectief.

Daarom ging hij ook tegen de stroom in met zijn 3-5-2. Om de tegenstanders te verrassen. Zelfs toen hij niet zoveel centrale verdedigers had, wou hij dat systeem al invoeren. Er gingen bij analisten stemmen op dat het nog te vroeg was voor Losada - nochtans een voetbaldier in hart en nieren - om hoofdtrainer te worden, maar daar trekt hij nu een lange neus naar.

Geschiedenis schrijven

Met die finaleplaats heeft hij zijn doel wel nog niet bereikt. Hij miste als speler één promotie en dat hakte erin. Als assistent van Stijn Vreven zag hij ook KV Mechelen vorig seizoen aan het langste eind trekken. Als eerstejaars T1 wil hij geschiedenis schrijven en het stamnummer 13 naar 1A brengen.

"13 procent kans", sneerde hij na de zege tegen Lokeren. Een verwijzing naar de 10 procent kans die Proximus-commentator Wilfried Mostinckx hen gegeven had. "Wij tegen allen", dat is de motivatie waarmee Losada zijn ploeg wekelijks op scherp zet. Het werkt ook, want binnen Beerschot is iedereen ervan overtuigd dat de buitenwereld hen niet graag ziet. Wat misschien ook wel waarheid bevat na alle commotie en rechtszaken. Maar eigenlijk is het gewoon een hulpmiddel dat Losada handig gebruikt... "We do what we want", weet u wel...