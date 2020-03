Thibaut Courtois bejubeld in de Spaanse pers na Clásico: "De beste speler van Real Madrid"

Thibaut Courtois had zondagavond zijn aandeel in de 2-0 zege van Real Madrid tegen aartsrivaal Barcelona. De Spaanse pers was onder de indruk van de Rode Duivel.

Real Madrid stuurde Barcelona zondagavond met 2-0 en een flinke kater huiswaarts. Dat de hoofdstedelingen geen doelpunt incasseerden tegen de eeuwige rivaal hebben ze grotendeels te danken aan Thibaut Courtois. Daags na de Clásico werd de loftrompet bovengehaald voor Courtois in de Spaanse pers. Mundo Deportivo vond hem "de beste speler op het veld bij Real". "Hij is groot, maar toch heeft hij indrukwekkende reflexen in huis. Dat in combinatie met zijn intelligentie en positionering maakt het erg moeilijk om tegen hem te scoren." AS gaf de Rode Duivel een 9 op 10 in de spelersbeoordelingen en onderstreepte zijn redding op de poging van Arthur Melo. Marca vergeleek Courtois dan weer met Miguel Angél González Suárez, de legendarische doelman die tussen 1967 en 1986 tussen de palen stond bij Real. "Hij hielp zijn team door uit te komen wanneer het nodig was. Met vier saves hield hij zijn netten ongeschonden."