Martinez blij met loting in Nations League en laat zich uit voor operatie Hazard: "Na Zwitserland lessen geleerd"

Of België aan de volgende editie van de Nations League gaat starten met Roberto Martinez als bondscoach, is nog onzeker. Wel was Martinez erbij op de loting in Amsterdam. Hij is best wel blij dat landen als Engeland, Denemarken en IJsland uit de bus kwamen.

De affiche tegen de Engelsen spreekt uiteraard het meest tot de verbeelding. "Op Wembley spelen is altijd iets speciaal. Voor de spelers, voor de fans. Uiteindelijk is het ook een wedstrijd die je wil winnen. Met drie ploegen in een groep zitten zoals vorig jaar, was enigszins een handicap. Met vier is het beter", is Martinez verheugd over het nieuwe systeem.

De Rode Duivels geraakten toen verrassend genoeg niet tot in de halve finales. "Het zijn geen vrienschappelijke wedstrijden. Na Zwitserland hebben we onze lessen geleerd. Je wordt wel uitgedaagd. In de periode na het EK tot maart is het een belangrijke periode voor onze spelers om zich te ontwikkelen. Het zijn goede wedstrijden om onszelf te testen."

Martinez heeft ook al gesproken met Eden Hazard over de operatie die de speler van Real Madrid zal ondergaan in de States. "Na de operatie kunnen we een timeline bepalen. We hopen dat medisch gezien alles goed kan verlopen. Ik heb er wel vertrouwen in."