Geen handen of kussen geven: Anderlecht voert maatregelen in tegen coronavirus

Nu het nieuwe coronavirus ook in ons land is neergestreken kunnen organisaties maar beter geen risico's nemen. Anderlecht doet dat ook.

De Belgische recordkampioen neemt het zekere voor het onzeker nu het besmettelijke coronavirus in ons land is. Het heeft spelers en stafleden enkele richtlijnen meegegeven om het risico tot besmetting in te perken. Dat meldde Het Nieuwsblad woensdag.

Handhygiëne

Zo mogen de spelers niet langer handen of kussen geven bij het begroeten. Daarnaast onderstreepte de club het belang van handhygiëne. Wat contact met de fans betreft zijn handtekeningen uitdelen en selfies nog wel toegelaten.

Ondertussen zijn er in België al vijftien besmettingen geregistreerd. In andere landen, die ook harder getroffen zijn, zijn de maatregelen harder. In Zwitserland is de competitie met enkele weken uitgesteld en in Italië zijn er een pak minder matchen of worden ze achter gesloten deuren afgewerkt.