Bornauw over EK-selectie: "Onrealistisch, maar ik zou wel mee willen, zelfs als waterdrager"

Sebastiaan Bornauw is nog maar amper 20 jaar, maar wel een vaste pion in de verdediging bij FC Köln in de Bundesliga. Met 5 doelpunten op de teller, bewijst hij ook nog eens dat hij een neus voor goals heeft. Maar toch roept Martinez hem niet op voor de Rode Duivels: "Ben ik niet mee bezig."

Telkens wanneer Bornauw scoort in Keulen, komen er oerwoudgeluiden vanuit de tribunes. Geen racistische verwijzing, maar wel omdat Bornauw door de pers 'de Belgische Tarzan' werd genoemd. Een bijnaam die kan tellen voor een twintigjarige verdediger. Een jonge, scorende verdediger in een topcompetitie, maar toch geen Rode Duivel. Bij HLN geeft Bornauw meer commentaar over zijn situatie. "De Rode Duivels zijn uiteraard een kinderdroom. Maar wat komt, komt.", is Bornauw relatief rustig. "Het zou weleens leuk zijn om met de grote sterren op te trekken zoals Lukaku, ik wil me wel eens met hem meten." Martinez heeft recent nog Brandon Mechele en Elias Cobbaut opgeroepen, twee verdedigers die in de eigen competitie spelen. Knaagt het dan niet dat zij wel hun kans krijgen en hij niet? "Helemaal niet, maar het motiveert me wel. Als zij het kunnen, waarom ik dan niet? Op het EK acht ik een selectie onrealistisch. ik zou wel mee willen, zelfs als waterdrager. Maar laat me eerst maar presteren bij Köln"