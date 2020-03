Voorzitter Dierckens is duidelijk over toekomst KV Oostende: "Zelfs bij een degradatie ..."

Het zijn woelige tijden voor KV Oostende. Het is nog niet gered in 1A en wat met de overname bij een eventuele degradatie?

Denis van Wijk werd ontslagen en vervangen door Adnan Custovic, ook extra-sportief zijn er nog steeds twijfels onder de supporters.

Overname gaat door

Zij vrezen dat de overname door Amerikaanse investeerders niet zou door gaan bij een eventuele degradatie, maar voorzitter Franck Dierckens is daarover duidelijk: "Die gaat sowieso door, ook bij een degradatie naar 1B", klonk het bij OFFSIDE op Focus WTV. Hij benadrukte dat het overigens niet over een strikte overname gaat, maar wel over een participatie.

Pittig detail: sportief manager Guy Ghysel stapte zelf op bij de Kustboys, omdat hij het niet eens was over het ontslag van Denis van Wijk.