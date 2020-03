Armata Viola belooft "iets speciaals" voor eerste finalematch

Armata Viola, de sfeergroep van Beerschot, heeft iets in petto voor de eerste finalematch van zondag. Ze beloven alvast een indrukwekkende tifo.

"Wat het precies gaat worden, zeggen we niet. Dat doen we nooit op voorhand. Maar het zal spectaculair zijn. We spelen zondag de derde finale in evenveel jaar. Toch blijft het een bijzonder moment en behalve de zenuwen zijn ook de verwachtingen hooggespannen”, zegt Guy Vanhecke aan GvA.

Als er nog vrijwilligers zijn, zijn die altijd welkom. “We zijn nog maar een week bezig en dat is een beetje krap. Als we eerder hadden geweten dat we de finale zouden spelen, hadden we spectaculaire gadgets uit het buitenland besteld. Maar daarvoor is het nu net iets te kort dag. Maar het zal zeker de moeite zijn.”