Liverpool op zoek naar eerherstel en start met sterkst mogelijke elf tegen Bournemouth: Origi zit op de bank

Liverpool heeft haar laatste twee wedstrijden verloren en de ploeg van Jürgen Klopp is dus op zoek naar eerherstel. Ze spelen deze middag tegen Bournemouth, een ploeg in de gevarenzone.

Bij Liverpool geen verrassingen in de opstelling. Na een nederlaag tegen Watford in de Premier League en tegen Chelsea in de FA Cup wil Klopp geen verrassingen meer en dus start hij met zijn sterkst mogelijke elf. Adrian staat in doel, want Alisson kampt met een blessure. Ook Robertson is geblesseerd. Origi zit op de bank.

Voor Bournemouth wordt het de komende weken spannend, want de ploeg staat voorlopig in de degradatiezone. Eddie Howe kan vandaag wel geen beroep doen op King. De aanvaller kampt met een hamstringblessure. Stanislas komt in zijn plaats.