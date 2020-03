Bart Van Zundert laat zich uit over zijn hoogte-en dieptepunten in zijn carrière: "De ontlading bij deze promotie was gigantisch

Bart Van Zundert heeft er een mooie carrière opzitten in het Belgische voetbal. De rechtsachter was bij heel wat ploegen aan de slag en daar horen natuurlijk mooie, maar ook minder mooie momenten bij.

Zijn hoogtepunten waren volgens Van Zundert zijn promoties bij KV Mechelen. "De promotie van derde naar tweede was misschien wel het grootste hoogtepunt. De ontlading was toen gigantisch. We werden kampioen met één punt voorsprong op Capellen", aldus Van Zundert in een exclusief interview.

Over de dieptepunten moet Van Zundert niet lang nadenken. "Ik heb een aantal blessures gehad en zoiets is voor geen enkele voetballer leuk. Ook de financiële perikelen bij Dender was een mindere periode. Ik werd toen uitgeleend door Zulte Waregem en in het begin ging het goed bij Dender, maar daarna werden de spelers niet meer uitbetaald."

Nederland

Van Zundert vertelt ook over een ander minder moment in zijn carrière. Zo ging hij testen bij een Nederlandse club, maar een transfer kwam er niet. "Ik ging testen bij de ploeg van Vleminckx en het ging goed. Ik ging mee op stage en daar scoorde ik ook in de oefenwedstrijden, maar een transfer kwam er niet, omdat hun rechtstachter net terug uit blessure kwam en ze wilden hem nog een kans geven. Soms denk ik daaraan terug, want de competitie in Nederland had mij wel kunnen liggen, omdat het daar aanvallender is."