Dimitri De Condé was helemaal niet tevreden over de eerste helft van Racing Genk: "onze ploeg was onherkenbaar"

Racing Genk won dit weekend met 2-4 van KV Oostende en dus doet het nog volop mee voor een plaats bij de eerste zes. Toch was Wolf en ook De Condé niet te spreken over de eerste helft van de Limburgers.

Volgens Dimitri De Condé was zijn ploeg zelfs onherkenbaar. "We zagen zeer weinig passie. Voetbal is ook mentaal belangrijk en we zagen het vandaag, want KV Oostende was van slag na de tegenslagen. We speelden een goede tweede helft en trokken aan het langste eind", aldus De Condé na de wedstrijd bij Sporza.

Het zal volgende week een spannende speeldag worden, want zowel Racing Genk, KV Mechelen als Anderlecht maken nog kans op het laatste ticket voor play-off 1. Racing Genk en KV Mechelen nemen het tegen elkaar op, Anderlecht speelt tegen Sint-Truiden.