Met een 1-0 naar Leuven, maar toch was Hernan Losada geen tevreden coach

Beerschot moet volgende week een 1-0 voorsprong verdedigen op het veld van Oud-Heverlee Leuven. Een bonus die wel wat groter had mogen zijn van Hernan Losada, trainer van de Kielse Ratten.

Heel tevreden was hij dus niet over het resultaat. "We hadden in de eerste helft voldoende kansen om bij de rust met 2-0 of 3-0 voor te staan. Ook in de eerste twee minuten na de pauze hadden we nog een kans om op 2-0 te komen", hekelde Hernan Losada de gemiste kansen van zijn manschappen.

Er wacht ons volgende week nog een moeilijke opdracht.

Naarmate de tweede helft vorderde was de match meer gelijkopgaand, met nog een slotoffensief van de bezoekers. "Op het einde hebben we gekozen om de nul te houden in plaats van naar een tweede doelpunt op zoek te gaan."

Gescoord en de nul gehouden en toch geen tevreden trainer. De Argentijn was met andere woorden liever met een grotere voorsprong naar Leuven getrokken. "Onze intentie vanaf de eerste minuut was om zoveel mogelijk goals te maken en jammer genoeg konden we dat maar een keer doen. Er is nog niks beslist en er wacht ons een moeilijke opdracht volgende week", besloot hij.