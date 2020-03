Balotelli wil niet verder spelen: "Waarom? Om iemand te plezieren? De gezondheid gaat voor!"

Heel Italië is in de ban van het corona virus, maar de Serie A-wedstrijden gaan gewoon door. Achter gesloten deuren weliswaar. Een maatregel die volgens Mario Balotelli niet volstaat.

De spits van Brescia geeft Damiano Tommasi, voorzitter van de Italiaanse spelersvakbond, gelijk. Die pleitte op Twitter om de Italiaanse competitie stil te leggen. Ook Balotelli laat op zijn Instagram nu weten dat hij het onlogisch vindt dat er gewoon gespeeld wordt.

"Waarom spelen we? Om iemand te plezieren? Of om geen geld te verliezen? Stop met die onzin, herpak jullie! De gezondheid gaat voor", schreef Balotelli. "Ik ben het 100 procent met je eens. Geld is onze gezondheid niet waard. Laten we wakker worden", reageerde hij op Tommasi.