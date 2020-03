Beerschot draagt overwinning in promotiefinale op aan 'SuperDries', inmiddels bijna een jaar geleden overleden

Toen een jaar geleden de promotiefinale in 1B op gang kwam, kreeg 'SuperDries', een jonge Beerschot-supporter, volop steunbetuigingen voor zijn strijd tegen de hersentumor. In april 2019 overleed Dries Meirsman. Ook nu zit hij nog altijd in de gedachten en harten van velen bij Beerschot.

'SuperDries' moest jarenlang vechten tegen zijn slepende ziekte. Toen het er begin 2019 somber begon uit te zien, kwamen supporters van zowel Beerschot als KV Mechelen met een eerbetoon aan de voetbalfan tijdens de heenwedstrijd van de promotiefinale op het Kiel. @beerschot_wlrk en @kvmechelen . Together for Dries. 👏👏👏👏👏#superdries #beerschot #finals #community pic.twitter.com/bjjeyXVEV8 — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) March 10, 2019 Bij Beerschot zijn ze hem nog niet vergeten, zoveel is duidelijk. Beerschot-aanvoerder Mike Vanhamel speelde zondag met een kapiteinsband met daarop de vermelding '#SuperDries'. Na afloop van de match schonk Vanhamel de band aan Pierre, coördinator van 'Kom op tegen kanker voor Beerschotsupporters'. We speelden en wonnen ook voor Dries.💜Mike Vanhamel schonk z’n kapiteinsband aan Pierre, coördinator van ‘Kom op tegen kanker voor Beerschotsupporters.’ #superdries #onefamily #weare13 pic.twitter.com/n8yFgQgHdk — K. Beerschot V.A. (@kbeerschotva) March 9, 2020 Dries overleed op 22 april 2019 op amper 17-jarige leeftijd. Door de overwinning tegen OHL aan hem op te dragen, wil Beerschot zijn familie nog eens een hart onder de riem steken.





