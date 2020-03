Geen kleerscheuren voor Alexandre Boucaut na controversiële aanstelling: "Correcte match gefloten" en "Geen item"

Alexandre Boucaut als scheidsrechter voor Beerschot - OHL, het was een op zijn minst delicate keuze. Boucaut is de man die twee jaar geleden de bepalende strafschop floot die Beerschot de promotie ontzegde en ook bij OHL beleefden ze maar weinig goede ervaringen met hem als ref.

Van de dertien matchen die OHL al onder de leiding van Boucaut had afgewerkt, verloor het er acht. Nu zijn het dus negen nederlagen op veertien wedstrijden. Niet dat men hem met de vinger kan wijzen. Dat was het geluk na de commotie rond zijn aanstelling: hij leidde de heenmatch van de promotiefinale in goede banen. Er viel Boucaut weinig te verwijten.

Ik vond het een vrij faire wedstrijd

Dat merkte ook Beerschot-middenvelder Tom Pietermaat op. "In 1B is het altijd op het scherp van de snee en dat was nu niet anders. Ik vond het wel een vrij faire wedstrijd. Er waren niet te veel opstootjes. De scheidsrechter had het goed onder controle. Ook al zat het kort op mekaar en waren er heel veel duels."

De conclusie is dus dat Boucaut de wedstrijd prima leidde. "Hij had het absoluut goed in handen", gaat Pietermaat akkoord. "Hij had ook nog altijd de VAR om hem indien nodig te corrigeren, maar ook de fifty-fifty fases schatte hij goed in."

Mike Vanhamel besteedde niet al te veel aandacht aan de persoon van Boucaut. "Het leefde vooral onder de supporters. Zij waren er twee jaar geleden bij. Bij de spelers was het geen item. Drie vierde van de spelersgroep is nieuw en was er toen niet bij. Hij heeft een correcte match gefloten. Ook bij het afkeuren van de buitenspelgoal leek hij zeker van zijn stuk. Bij ons was het geen item wie de scheidsrechter was."