Leekens looft 'mooie voetballer' Dembélé: "Tegenstanders waren altijd bang van hem"

Moussa Dembélé heeft er definitief de brui aan gegeven als Rode Duivel. De middenvelder ziet het niet meer zitten om van China overal naartoe te reizen. Zijn lichaam is ook niet meer wat het vroeger was. Georges Leekens steekt in ieder geval de loftrompet af.

Leekens had Dembélé onder zijn hoede bij zijn tweede periode als bondscoach. "Zijn rendement is ongeveer het enige waar je wat over kan zeggen want Dembélé beschikt over een geweldige trap,” zegt Leekens in HLN. "Moussa speelde voor de schoonheid van het spel en aan de bal hoorde hij bij de allerbesten. Zijn talent was onomstreden."

"Hij begon zijn carrière links of rechts op de flank - hij was zo sterk dat je dubbele dekking nodig had om Moussa af te stoppen - en daarna is hij ‘omgeschoold’ naar de rol van controlerende middenvelder. Op balbezit kon je geen betere speler wensen en hij was, ook in moeilijke omstandigheden, altijd aanspeelbaar. Moussa was meer een voorbereider dan een afmaker. De bal klèèfde aan z’n voet en geen inspanning was teveel. Tegenstanders waren altijd wat bang van hem."