Kompany weet hoe hij Doku moet aanspelen en dat ontbrak begin dit seizoen veelal

Ze gaan er nog plezier aan beleven: Jérémy Doku heeft zijn draai helemaal gevonden in de eerste ploeg. Begin dit seizoen werd hij nog benoemd als 'kip zonder kop', maar daar heeft hij paal en perk aan gesteld. Want eigenlijk lag het niet enkel aan hem.

Doku stond begin dit seizoen in de basis, maar verdween een tijdje uit beeld toen Saelemaekers de voorkeur kreeg. Sinds december is hij echter een vaste waarde geworden en sinds januari begint zijn efficiëntie ook omhoog te gaan. Uiteraard moest Doku wennen aan het mannenvoetbal, want zoveel matchen bij de beloften speelde de nog steeds maar 17-jarige aanvaller ook niet.

Maar wat op Neerpede meer dan één keer te horen viel bij zijn ex-ploegmaats en -trainers was dat ze hem bij de eerste ploeg niet juist aanspeelden. Doku kreeg de bal veel met de rug naar doel of recht in zijn voeten, terwijl hij het juist moet hebben van zijn snelheid en zijn acties.

Fysieke vooruitgang

Daarom is Vincent Kompany ook zo'n godsgeschenk voor zijn ontwikkeling. Kompany verstuurt perfecte crosspasses naar de flanken, recht in de loop van Doku, die ballen kan gaan halen waar niemand anders bij kan. U moet er maar eens op letten hoeveel keer Doku naar links uitwijkt, terwijl hij eigenlijk een rechtse winger is. Kijk maar naar zijn eerste doelpunt tegen Zulte Waregem: kruispass Kompany, aanname Doku, actie en schot in de verste hoek.

Als hij zo gebruikt wordt, is Doku dodelijk en zullen zijn statistieken nog meer omhoog gaan. In Neerpede zijn ze ook blij met de fysieke vooruitgang die hij maakt. Hij schermt zijn bal af tegen grotere tegenstanders en gebruikt daarbij zijn lichaam verstandig. Nu hopen dat de jongeman geduldig is, want zo goed als zeker komen er deze zomer al grote ploegen aankloppen.