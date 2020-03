Refaelov matchwinnaar, maar moest toch weer van de bank afkomen, Bölöni verklaart zijn beslissing

Als je een non-match speelt en toch de drie punten wil pakken, heb je best een Lior Refaelov in huis. Eén vrije trap op het einde van de match is dan genoeg. Die van de Israëliër tegen Kortrijk was weer van heel mooie makelij. En toch moest hij weer op de bank beginnen.

Daar heeft hij naar zijn zin al veel te veel opgezeten, maar Laszlo Bölöni heeft er wel een uitleg voor. "Ik heb Refaelov op de bank gezet omdat ik wou zien tot wat Koji (Miyoshi, red.) in staat was tegen een stevige tegenstander die er kort opzit", zegt Bölöni in HLN. "Want die gaan we genoeg tegenkomen in play-off 1. Lior zette de puntjes op de i. Hopelijk wordt hij de belangrijkste speler in play-off 1. Van mij mag het."

Ook Ritchie De Laet zag Refaelov het mooi afmaken. "Waarom hij op de bank zat? Ik denk dat de trainer al z'n opties wil zien. Volgende week is het misschien aan iemand anders om eens te rusten. Ik? Nee, da's niet nodig. Ik heb vorige week al gerust tegen Oostende. Ik wil liever niet meer aan de kant staan tot de finale. In dat ritme blijven is belangrijk nu. Ik ben er zeker van dat de coach slim genoeg is om te weten dat dat niet helpt. Al werkt het duidelijk wel bij Refaelov."