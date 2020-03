Gumienny vindt dat KV Mechelen zwaar benadeeld werd: "Het was penalty"

KV Mechelen was zwaar ontgoocheld na het gelijkspel tegen Eupen. In de slotfase meenden ze nog een penalty te moeten krijgen na een duwfout van Siebe Blondelle. Ex-ref Serge Gumienny geeft hen daarin gelijk.

Volgens Gumienny moest de bal op de stip. “De arbitragefout van het weekend gebeurde in Mechelen. Heel jammer voor jonge scheidsrechter Jasper Vergoote. Die deed het voortreffelijk, in een voor de scheidsrechter aartsmoeilijke partij. Laat die fase waarin Blondelle de duwfout begaat in de laatste minuten door tien mensen beoordelen, acht van hen zullen de bal op de stip leggen", zegt hij in HBvL.

"Daar werd KV Mechelen toch serieus benadeeld. Een fase die voor hen heel erg grote gevolgen kan hebben. De VAR greep niet in. Tja , daar heb ik de voorbije weken al zoveel over gesproken. Blijkbaar blijft het de intentie om de VAR zo weinig mogelijk te laten ingrijpen en het Referee Office vindt het allemaal oké dat in zulke fases aan die afspraak gehouden wordt."