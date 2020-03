Beerschot heeft aan een clean sheet tegen OHL genoeg voor promotie: "We gaan spelen om te winnen"

Negentig minuten zonder een tegendoelpunt in het King Power at Den Dreef Stadion en Beerschot mag zich opmaken voor een terugkeer naar eerste klasse. Een ultradefensieve aanpak moeten we echter niet verwachten van de Mannekes, daar was trainer Hernan Losada heel duidelijk in.

De Argentijnse coach van Beerschot was tevreden met de manier waarop zijn manschappen de match in handen namen in eigen huis, maar was wel ontgoocheld over het resultaat (dat kon u HIER lezen). Hij had liever een grotere bonus mee naar Vlaams-Brabant genomen. Nu moet Beerschot een 1-0 zien vast te houden, dus een clean sheet aan Den Dreef zou volstaan voor de Ratten van het Kiel. "We gaan -zoals we het dit seizoen elk weekend, elke match hebben gedaan- spelen om te winnen en niet om niet te verliezen", gaf Hernan Losada aan. Een doelpuntje op verplaatsing zou immers betekenen dat Oud-Heverlee Leuven al drie keer moet scoren om het ticket naar eerste klasse A af te dwingen. Als Beerschot scoort zijn ook verlengingen al uitgesloten.