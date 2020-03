Ode aan Eupen, dat zijn vel duurt blijft verkopen (tot frustratie van andere ploegen)

Eupen kreeg de wind van voren na het gelijkspel in en tegen KV Mechelen. De Oostkantonners, ze hadden niets meer te winnen of te verliezen voor de match tegen het nummer 6 in het klassement, verkochten hun vel erg duur. Maar wat moesten ze anders doen?

De frustratie bij een deel van de Mechelse aanhang was groot. Mits een zege tegen Eupen had Malinwa Anderlecht uitgeteld in de strijd om play-off 1 en hadden ze aan een gelijkspel op bezoek bij rechtstreekse concurrent Racing Genk genoeg gehad om beslag te leggen op de zesde plaats.

Maar dat feestje ging niet door. De Panda's knokten, ondanks het feit dat ze al gered waren, voor wat ze waard waren en hielden daar een puntje aan over. Voor hen bestaat er uiteraard ook zoiets als wedstrijdpremies en het eergevoel van een sportman. Wat moesten ze dan doen? Zich als makke lammetjes naar de slachtbank laten leiden? Nee, ze pakten het juist erg sportief op.

Altijd zelfde aanpak

Net zoals in de rest van het seizoen hebben ze Achter de Kazerne alles gegeven voor een punt. Dat deden ze overigens met dezelfde aanpak als pakweg op bezoek bij Club Brugge en Antwerp. In Jan Breydel leverde het hen een puntje op, in de Bosuil werden ze genekt door een late, geniale ingeving van Lior Refaelov.

Op Anderlecht kregen ze wel een pandoering aangesmeerd, maar dat lag aan een vroeg tegendoelpunt en een vroege rode kaart. Op de laatste speeldag van de reguliere competitie ontvangt Eupen competitieleider Club Brugge. Met de heenmatch en de verre verplaatsing in het achterhoofd denken we dat de West-Vlamingen voor speeldag 30 liever niet 'am Kehrweg' moesten spelen.