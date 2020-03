Het Duivelse Weeekend: Blessures, corona en... een heerlijke goal van Thorgan Hazard

Dinsdag en woensdag komen er alweer een aantal Rode Duivels in actie in de Champions League. En dat is maar goed ook. Het afgelopen weekend was er namelijk één om snel te vergeten voor onze internationals.

In de Serie A kwam door het coronavirus enkel Romelu Lukaku in actie. Big Rom en Inter kenden een lastige avond en verloren met 2-0 op het veld van Juventus. Inter telt nu negen punten minder dan Juve, al heeft het wel nog een wedstrijd in te halen. Niet veel beter nieuws uit Spanje. Yannick Carrasco moest het opnieuw stellen met een invalbeurt. Atlético Madrid kwam niet verder dan 2-2 tegen Sevilla en staat pas vijfde. Real Madrid verloor zelfs. Met 2-1 van Real Betis. Bovendien leek Thibaut Courtois zich te blesseren aan de lies. Hopelijk valt het mee. Komt het goede nieuws dan van Adnan Januzaj? Jammer genoeg niet. Januzaj leek de afgelopen weken steeds beter te spelen, maar bleef tegen Barcelona negentig minuten op de bank. Real Sociedad verloor met 1-0, Lionel Messi en co staan opnieuw aan de leiding in Spanje. In Duitsland won Borussia Dortmund met 1-2 van Borussia Mönchengladbach. Thorgan Hazard scoorde een heerlijke goal tegen zijn ex-club. Axel Witsel speelde negentig minuten. GOOOAL | Wat een HEERLIJKE goal van Thorgan Hazard! 😍



0️⃣-1️⃣ #BMGBVB 🇩🇪 pic.twitter.com/qPGhCx2ESZ — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) March 7, 2020 In Engeland werd de Manchester Derby gespeeld zonder de geblesseerde Kevin De Bruyne. United won met 2-0. Liverpool won met 2-1 van Bournemouth en moet de champagne nu toch echt gaan koud zetten. Divock Origi viel pas in de blessuretijd in bij de Reds. Bij Chelsea (4-0 winst van Everton) bleef michy Batshuayi negentig minuten op de bank, Leicester haalde het met dezelfde score van het Aston Villa van Björn Engels. Bij de Foxes ruimde Dennis Praet een kwartier voor tijd plaats voor Youri Tielemans. Bij Tottenham was het goede nieuws dat naast Toby Alderweireld ook Jan Vertonghen in de basis stond. Het scorebord kwam met slechter nieuws. 1-1 op het veld van Burnley. Hopelijk doen onze internationals het dinsdag en woensdag beter in de Champions League.