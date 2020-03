Ilicic als exponent van het succes van Atalanta

Josip Ilicic is dinsdag de veertiende speler geworden die 4 keer kan scoren in de Champions League. Meer nog, hij is de vijfde speler om dat te doen in de knock-outfase. Maar vergis u niet, de Sloveense middenvelder is geen toptalent meer.

Ilicic is al 32 jaar maar hij lijkt ouder te worden als een goede wijn en wordt alleen maar beter met de jaren, iets wat hij zelf ook beweert: "Hoe ouder ik word, hoe beter ik speel. Ik amuseer me op het veld en we genieten van ons voetbal. Het is jammer dat er geen supporters waren in Valencia, maar we hebben de fans thuis wel laten vieren."

En die fans thuis kunnen vieren, dat staat vast. Atalanta leek na vier speeldagen in de groepsronde helemaal uitgeteld maar kon zich toch nog plaatsen voor de volgende ronde. Bij de aankomst na de kwalificatie werden de Atalanta spelers warm onthaald:

Efficiënte nummer 10

Josip Ilicic heeft zich op de traditionele manier naar boven geknokt in Italië, begonnen bij lager geplaatste ploegen en stelselmatig naar boven gegaan. Hij speelde 4 jaar bij Palermo in de Serie A maar verliet de club toen die gedradeerde in 2013. Hij had toen 11x gescoord en 2 assists gegeven voor een degradant, niet weinig.

Van Palermo ging Ilicic naar Fiorentina. Daar wisselde hij 'mindere' seizoenen af met goede. In die mindere seizoenen scoorde hij telkens 6x, in die betere 10x en 15x. Een ongelooflijk doeltreffende aanvallende middenvelder dus.

Maar bij Atalanta scoort hij nu al drie seizoenen op rij minstens 10 keer, met telkens bijna 10 assists. Dit seizoen zit hij met alle competities samen al aan 21 doelpunten en 9 assists en daar kunnen alleen maar cijfers bijkomen.