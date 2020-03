Te vroeg victorie gekraaid bij KV Oostende? Deal met Amerikanen op de helling en dus ook licentie

Als de licentiecommissie vandaag een oordeel moest vellen over KV Oostende zou de club geen licentie krijgen. Wat met die deal met de Amerikaanse investeerders? Wel, twee maanden nadat Frank Dierckens een akkoord aankondigde, is er nog steeds geen cent gestort.

Vrijdag moet het licentiedossier binnen zijn, maar de Amerikanen weigeren voorlopig over de brug te komen. Waarom? Enerzijds waarschijnlijk omdat ze niet zeker zijn van 1A-voetbal volgend seizoen, maar anderzijds ook omdat ze niet willen betalen voor constructies die ze maar raar vinden uit het verleden.

Zo heeft Oostende nog 5 miljoen euro schulden bij Marc Coucke en via zijn vennootschap Alychlo nog zo'n 900.000 euro schulden aan huur van het stadion. De Amerikanen vinden dat raar en zien daarbij ook nog bedragen van de verkoop van Marusic en Lukaku naar Brussel verschuiven, weet HLN.

Al die bedragen zullen niet kwijtgescholden worden, maar Coucke heeft er wel belang bij dat Oostende niet failliet gaat, want anders is hij alles kwijt. De Amerikanen debatteren daarover nu, maar voor Oostende dringt de tijd wel, want als er tegen vrijdag geen akkoord is, dreigt het amateurvoetbal.