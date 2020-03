Hoofd Medische Commissie FIFA roept KBVB en Pro League op om klaar te zijn in coronacrisis: "Ze moeten een plan B of C hebben"

Michel D'Hooghe is het hoofd van de Medische Commissie van de FIFA. De voormalige bestuurder van Club Brugge maakt zich zorgen over de huidige coronacrisis: "De KBVB en de Pro League moeten een plan B of C klaar hebben."

"Op dit moment is de situatie niet zoals in Italië. Maar wie durft beweren dat er hier straks niet zo'n groei zal zijn?", klinkt het in HLN. "Iedereen in de sportwereld heeft de betrachting om alles te laten doorgaan, eventueel mits aanpassingen zoals in de wielerwedstrijd Parijs-Nice, maar het moet verantwoord blijven. De gezondheid primeert."

De Pro League en de KBVB moeten klaar zijn indien het zover komt. "Men moet aandachtig zijn. We hopen dat er niets moet veranderen, maar ze moeten een plan klaar hebben. Een plan B én een plan C. Ik ben geen onheilspredikant, maar men mag niet doof en blind zijn. Wie dat wel is, is eigenlijk schuldig. Als er overal maatregelen worden genomen, dan kan je zelf niet stilzitten."

Het EK? Moest het nu van start gaan, is het een probleem

Dan doelt hij op wedstrijden zonder fans. "Als de risico's te groot blijken voor de gezondheid, kan er geen twijfel zijn. Op 1 januari is het eerste wat we elkaar wensen 'een goeie gezondheid'. Ook in dit geval primeert dit boven de rest. Voorlopig lijken wedstrijden achter gesloten deuren geen noodzaak, wél moet de nadruk liggen op preventie."

En het EK, dat komt er met rasse schreden aan. "Mocht het Europees kampioenschap morgen van start gaan, dan is dat in verschillende landen een risico... en dus een probleem. We moeten niet doemdenken, maar we mogen ook niet stilzitten. En dat geldt ook voor de KBVB en de Pro League."