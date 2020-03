Racing Genk gaf in 2019 een recordbedrag uit aan spelers, maar is niet zeker van play-off 1

Racing Genk is het aan zichzelf verplicht om play-off 1 te halen dit seizoen. De huidige landskampioen heeft in 2019 namelijk bijna 30 miljoen euro uitgegeven aan inkomende transfers. Een bedrag dat in België hallucinant hoog is, play-off 1 halen wordt dus een verplichting in Limburg.

Van de top 12 duurste transfers uit de clubgeschiedenis, heeft Racing Genk de helft in 2019 gerealiseerd. Het voetbal is internationaal al lang een compleet losgeslagen economie, maar een Belgische ploeg die zoveel uitgeeft op één jaar is toch opmerkelijk. Vaak worden de duurste transfers gespreid over meerdere jaren.

Theo Bongonda (foto) spant de kroon. Hij verliet Zulte Waregem aan het einde van vorig seizoen voor zo'n slordige 7 miljoen euro. Voorts in de top 3 vinden we targetspits Onuachu (6 miljoen) en middenvelder Hrosovsky (5 miljoen), allemaal in 2019 binnengehaald. Racing Genk wou na de landstitel duidelijk tonen dat het geen terugval zou hebben zoals de voorbije jaren en hun status als topclub blijven garanderen. Maar wat blijkt nu, op de laatste speeldag? Racing Genk moet winnen van KV Mechelen om Play Off 1 nét te halen.

Laag rendement

De transfers van Racing Genk hebben een relatief laag rendement. Bongonda moest Leandro Trossard vervangen, maar zit (maar) aan 5 doelpunten tegenover 14 voor Trossard vorig seizoen. Nog opvallender, Bongonda heeft nog maar 50% van alle minuten gespeeld voor Genk, mede door blessure. Hrosovsky moest de nieuwe patron van het middenveld worden na het vertrek van Pozuelo en Malinoskyi, maar moet zijn status elke week opnieuw bewijzen. En spits Onuachu moest wachten op het vertrek van Samatta voor hij basisspeler kon zijn.

Mislukte transfers(?)

Maar tussen die toptransfers staan ook enkele spelers die zich maar niet in de ploeg kunnen knokken. Of spelers die al vertrokken zijn, zoals Ianis Hagi die wordt uitgeleend aan de Glasgow Rangers. De zoon van legende Gheorghe werd met de grote loftrompet (en voor 4 miljoen) binnengehaald maar kon zich niet in de basis knokken onder Mazzu én Wolf.

Zweeds toptalent Nygren werd voor zo'n 3,5 miljoen gehaald en scoorde meteen bij zijn openingswedstrijd. Maar heeft ondertussen sinds de tweede speeldag geen minuut gespeeld voor het eerste elftal van Racing Genk.

Om het rijtje af te sluiten is er de Nigeriaanse spits Stephen Odey. Hij kwam ook voor 3,5 miljoen over maar kan ook nog niet overtuigen als doublure van Onuachu in de spits.