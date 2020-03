Champions League op woensdag: werk aan de winkel voor titelverdediger Liverpool en Haaland op doelpuntenjacht

Dinsdag schaarden RB Leipzig en Atalanta zich al bij de laatste acht ploegen in de Champions League en vandaag kunnen daar nog twee teams bij komen. Atlético Madrid en Borussia Dortund beginnen hun terugmatch in de 1/8 finales met een licht voordeel.

Drie weken geleden liet Atlético Madrid Liverpool nog eens van de wrange smaak van een nederlaag proeven. De laatste keer dat de hoofdmacht van de Reds onderuit ging dateert al van de 2-0 tegen Napoli (17 september 2019). Het verlies tastte de winning moed van Liverpool aan, want even later volgden de eerste competitienederlaag tegen Watford en de exit uit de FA Cup door Chelsea.

Saul zorgde al vroeg in de heenmatch voor de 1-0 eindstand. Ook de inbreng van Divock Origi in de tweede helft veranderde daar weinig. Titelverdediger Liverpool moet thuis dus afrekenen met de strakke organisatie die Diego Simeone telkens weet neer te zetten bij zijn Atlético. De Reds kunnen alvast rekenen op hun trouwe achterban, want supporters mogen de match gewoon bijwonen in het stadion.

Geen fans in Parijs

Dat in tegenstelling tot het andere duel van de avond: PSG - Borussia Dortmund. UEFA heeft al bevestigd dat de partij achter gesloten deuren wordt afgewerkt om de risico's op verspreiding van het coronavirus in te perken. Geen volk dus in het Parc des Princes om Thomas Meunier en zijn ploegmakkers aan te moedigen.

Voor Meunier wordt het overigens een interessante match. Zijn contract in de Franse hoofdstand loopt bijna af en zijn naam werd nadrukkelijk gelinkt aan Dortmund. Als hij zich ergens in de kijker moet spelen is het vanavond wel.

Maar makkelijk zal het niet worden. Het draait momenteel bij de Borussen die sinds de jaarwisseling een enorm wapen in de rangen hebben: Erling Haaland. In zijn zeven optredens in de Champions League dit seizoen zit hij al aan tien goals. Twee daarvan scoorde hij er tegen PSG. Als de Franse hoofdstedelingen willen doorstoten zullen ze het Noorse wonderkind moeten neutraliseren. Geen evidente opgave!

