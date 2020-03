Onze bronnen binnen de KBVB zijn héél duidelijk: dit gebeurt er met het EK van deze zomer

Het coronavirus houdt het voetballandschap momenteel in een wurggreep. Het regent momenteel afgelastingen en zelfs het EK moet er hoogstwaarschijnlijk aan geloven. Meer zelfs: dat wordt dinsdag officieel bekendgemaakt.

Dinsdag staat er bij de Europese voetbalbond UEFA een spoedvergadering op het menu met alle nationale voetbalbonden. Er moeten knopen doorgehakt worden in verband met de nationale competities, de Champions - en de Europa League.

In verband met het EK kunnen we formeel zijn: dat zal worden verplaatst naar de zomer van 2021. Onze bronnen binnen de KBVB zijn duidelijk. De stemronde met de nationale bonden is louter voor de cijfertjes.

Competities afwerken én een EK? Onmogelijk

Het is namelijk nu al duidelijk dat - ook al wordt het coronavirus de kop ingedrukt - het onmogelijk is om alle nationale competities op degelijke manier af te werken én het EK te laten doorgaan met een deftige voorbereiding.

Waarom wordt er dan voor gekozen om het EK te verplaatsen? Daar is een simpele uitleg voor. Vooreerst zijn er verschillende Europese speelsteden. De kosten worden dus verdeeld. Bovendien loopt zo'n EK niet weg, terwijl een vaderlandse competitie schrappen meer problemen met zich kan meebrengen.