Noorderburen grijpen in en leggen wel meteen al het voetbal stil

De razend spannende titelstrijd in de Eredivisie zullen we met vertraging moeten volgen. De competitie ligt namelijk voor even plat.

"Al het voetbal in Nederland wordt tot en met 31 maart afgelast. Dat betekent dat alle wedstrijden in het betaald en het amateurvoetbal tot nader order worden uitgesteld. Dat geldt ook voor de interlands van Oranje tegen de Verenigde Staten en Spanje en de interlands van diverse jeugdteams", berichtte de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) op haar website. In tegenstelling tot onze Noorderburen wordt er in België tot nader order nog wel gevoetbald, zij het alleen op zondag 15 maart en zonder publiek in het stadion. Op amateurniveau is in ons land net zoals in Nederland alles minstens tot 31 maart afgelast.