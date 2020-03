Positief coronageval bij Real Madrid heeft grote gevolgen voor Champions League en La Liga

Een basketbalspeler van Real Madrid legde een positieve coronatest af, waardoor heel de club, basket en voetbal, twee weken in quarantaine moet blijven.

Dat heeft uiteraard gevolgen voor de competities waarin Real Madrid actief is. Zo is de terugwedstrijd tegen Manchester City in de 1/8 finale van de Champions League alvast uitgesteld. Een nieuwe datum werd er nog niet meegedeeld.

De Madrileense sporters zullen het een tijdje zonder competitie moeten doen. De Spaanse profliga greep overigens in door de komende twee speeldagen uit te stellen. Geen competitievoetbal dus in de weekends van 13-15 en 20-22 maart.