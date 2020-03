"Als de bekerfinale kan worden uitgesteld, dan de promotiefinale ook": OHL-supportersclub niet blij met beslissing Pro League

Oud-Heverlee Leuven moet de terugwedstrijd in de promotiefinale tegen Beerschot achter gesloten deuren afwerken. Weg thuisvoordeel, en daar is niet iedereen even blij mee.

Beerschot won de heenmatch vorige zondag met 1-0 in het eigen Olympisch Stadion. De terugwedstrijd wordt zondag afgewerkt, maar de Pro League heeft besloten om die niet open te stellen voor publiek. OHL kan dus niet rekenen op de steun van de twaalfde man. "Ik zou het heel unfair vinden als wij thuis zonder publiek moeten spelen, terwijl Beerschot wel het voordeel van zijn fans heeft genoten”, verklaarde Marc Van Eylen, voorzitter van Louvaniste, bij Het Laatste Nieuws. "Als de Pro League de bekerfinale kan uitstellen, dan kunnen ze ook onze promotiefinale in 1B uitstellen. Ik me niet inbeelden dat een match zonder publiek geen impact heeft", besloot hij.





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg OH Leuven - Beerschot live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (14/03).