In Engeland gaan de lagere divisies wél door

In België is al het competitievoetbal stilgelegd, van 1A tot en met vierde provinciale. Ook jeugd en reserven, dus werkelijk alles is stilgelegd. Maar in Engeland loopt het zo'n vaart niet. De premier League is opgeschort tot 3 april, maar niet elke competitie.

De National League, het vijfde niveau in Engeland, heeft namelijk beslist om alle wedstrijden zoals gepland door te laten gaan, dat lieten ze weten na een vergadering vrijdag. Maar niet elke club in de competitie gaat daarmee akkoort, zo heeft Boreham Wood gevraagd om hun match uit te stellen: "We voelen dat we de FA (voetbalbond), de Premier League en Arsenal moeten volgen." De club heeft een samenwerking met Arsenal en de afgelopen weken is Mikel Arteta, de besmette trainer van Arsenal, regelmatig langs de club gepasseerd. Mogelijk zullen er nog enkele clubs hun voorbeeld volgen en geen risico willen nemen, ondanks de beslissing van de vergadering