Wél nog voetbal in Duitsland dit weekend

De plekken in Europa waar dit weekend nog gevoetbald wordt, worden steeds schaarser. In Duitsland zal de bal wél nog rollen.

In de Bundesliga en de tweede Bundesliga worden de wedstrijden afgewerkt zonder publiek. Enkel Hannover 96 - Dynamo Dresden gaat niet door omdat twee spelers van Hannover besmet zijn en de hele ploeg in quarantaine is geplaatst.

Na dit weekend wordt de competitie wellicht stilgelegd tot begin april. Daarover wordt maandag vergaderd.