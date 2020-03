"Kwalificatiewedstrijden Afrika Cup uitgesteld"

Volgens de Franse sportkrant L'Equipe worden de kwalificatiewedstrijden van de Afrika Cup die eind maart gepland staan, uitgesteld naar een andere datum. Wanneer exact is nog niet bekend.

De Afrika Cup wordt normaal gezien in januari 2021 gehouden, maar het coronavirus schudt ook de Afrikaanse kalender door elkaar. Op het einde van maart staan normaal gezien speeldagen 3 en 4 gepland voor de kwalificaties van de Afrika Cup, maar die zouden dus uitgesteld worden. Speeldag 5 staat pas begin juni op het programma, die zal hoogstwaarschijnlijk wél door kunnen gaan.

Het coronavirus is nog maar net geland in Afrika en het aantal besmettingen lijkt voorlopig nog mee te vallen. Maar de situatie kan snel escaleren zoals in Europa. Bovendien zijn er ook veel Afrikaanse spelers die in Europese competities spelen. De Afrikaanse voetbalbond wil geen risico nemen en de wedstrijden op een ander moment laten doorgaan.