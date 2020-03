Rode Duivel gaat het proberen als... F1-rijder

Thibaut Courtois neemt deze zondag deel aan een virtuele F1-race, de "Not the AUS GP", georganiseerd door Veloce Esports. "Hij weet hoe hij een bal uit zijn net moet houden, maar zal hij weten hoe hij een auto op de baan moet houden," schreef de organisator van het evenement om de deelname van de doelman van Real Madrid aan te kondigen.

De eerste F1-coureur die werd aangekondigd voor de virtuele Australische Grand Prix is Lando Norris, een van de revelaties van het F1-seizoen in 2019. De race wordt uitgezonden op de YouTube- en Twitch-platforms.

Looking forward to racing tomorrow with the crew 🏁🙌 #NotTheAusGP https://t.co/n1BBVHNFO7