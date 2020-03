🎥 Maakte ex-Genkspeler het laatste doelpunt in lange tijd in Europese topcompetities?

Volgende week dinsdag wordt mogelijk duidelijk of en wanneer we nog voetbal te zien krijgen in de Champions League en Europa League dit seizoen. Tot dan is het een ex-speler van KRC Genk die in de geschiedenisboeken zal staan.

Afgelopen donderdag werden de laatste wedstrijden in de Europa League afgewerkt tot nader order, want de komende weken ligt ook het Europese voetbal sowieso op apegapen.

Bailey

En dus is het mogelijk dat het doelpunt van Leon Bailey in de 88e minuut in het duel tussen Rangers en Bayer Leverkusen voor enkele weken (of maanden) het laatste was in de Europese topcompetities.

Ook Ianis Hagi speelde zijn rol in het duel tussen de twee clubs in de Europa League, waarvan nog niet geweten is of en wanneer de return zal plaatsvinden.