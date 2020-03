Creativiteit in tijden van Corona: voetbalclubs beginnen massaal met 4 op een rij ... via Twitter

Wat te doen in tijden van Corona? De komende weken kan er in bijna de hele voetbalwereld niet gevoetbald worden. En dus moet er dan maar creatief worden omgesprongen met de hele zaak.

Bayer Leverkusen begon er op zaterdagnamiddag mee via Twitter en het was Hull City dat op de uitnodiging in ging om vier op een rij te gaan spelen.

Het leverde een intense strijd op, die uiteindelijk door Hull City zou worden gewonnen na een harde clash.

🗣 Now we go to the m̶i̶x̶e̶d̶ ̶z̶o̶n̶e̶ mentions for some takeaways from tonight’s performance... pic.twitter.com/83NKz4wGFK — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 15, 2020

Ook Willem II en de vrouwen van Aston Villa hebben ondertussen al een tegenstander uitgedaagd voor een spelletje ...