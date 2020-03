De competitie in Brazilië gaat gewoon door, maar niet zonder slag of stoot

In Brazilië zijn spelers van voetbalclub Grémio het veld opgelopen met mondmaskers. Dat deden ze uit protest voor de beslissing van de Braziliaanse voetbalbond om het voetbal gewoon door te laten gaan in de competitie.

De Zuid-Amerikaanse Champions League ligt wél stil, maar de landelijke competities blijven gewoon doorgaan. In Brazilië ook, weliswaar zonder toeschouwers. Bij de spelers van Grémio begrijpen ze de beslissing van de Brazilaanse voebalbond duidelijk niet, waardoor ze met mondmaskers op het veld kwamen voor de wedstrijd tegen Sao Luiz. Tijdens de wedstrijd gingen de maskers wel uit.

"Met dit spelersprotest willen we duidelijk maken dat we de competitie even willen opschorten. Het leven en de gezondheid moeten voorrang krijgen", aldus de voorzitter van Gremio.