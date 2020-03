Boskamp roept op om te wachten tot er publiek kan zitten in stadions: "Anders is er geen reet aan"

Hoe lang gaan we moeten wachten tot we weer naar het stadion mogen? En gaan de competities herbeginnen achter gesloten deuren? Dat laatste zou Johan Boskamp alvast niet doen.

"Neen! Dat is echt helemaal niks. Ik heb donderdag nog Frankfurt-Basel gekeken. Zo'n groot stadion en geen publiek. Daar was helemaal niks aan en daar is voetbal niet voor gemaakt. Frankfurt stelde plots geen reet meer voor, zonder mensen is er geen emotie", zegt hij in HBvL.

Een match zonde publiek is inderdaad een veredelde oefenmatch. "Bij Rangers-Leverkusen zat er wel gewoon nog publiek. Dat was qua voetbal niet veel, maar dan heb je tenminste nog wat beleving. Vijf weken geleden werd het nog afgedaan als een griepje en lachten we er allemaal mee. Het zet je wel aan het denken."