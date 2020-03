Rooney begreep het eerst niet: "Engelse voetballers leken als proefkonijnen behandeld te worden"

De Premier League besliste pas vrijdag na de besmetting van Arsenal-caoch Arteta om in een spoedvergadering om het seizoen 'on hold' te zetten. Dat tot grote frustratie van Wayne Rooney, die - samen met heel wat andere spelers - al heel wat vroeger een beslissing had verwacht.

"Na die spoedvergadering werd dan toch de juiste beslissing genomen", aldus Rooney in The Times. "Daarvoor leek het alsof voetballers in Engeland als proefkonijnen werden behandeld. De rest van de sporten gingen dicht, maar wij moesten maar voortdoen." "Bij Derby County zaten we donderdag te wachten op Boris Johnson (Brits premier) voor zijn speech. De mensen waren zenuwachtig. Gelukkig namen ze de juiste beslissing. Sommige mensen zullen niet gelukkig zijn, maar in dit geval moet voetbal op de tweede plaats komen. Het is maar een sport." "Als mensen hun leven op het spel staat, moet het gezond verstand eerst komen. Dan moet je niet denken aan het winnen van de titel of Europees voetbal behalen."